Zorunlu trafik sigortasına 3 ayda yüzde 35’e yakın zam

Sigorta Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenip yayımlanan trafik sigortası tavan fiyatları ve artışı verilerine göre mayıs-ağustos arasındaki artış yüzde 35’lere yaklaştı. Tekrar ekstra bir artış olmazsa bu yıl resmi artış yüzde 46 civarında olacak.

31 Aralık 2021'e kadar tavan fiyatlardaki artış bir önceki aya göre yüzde 1'di. Şubat 2022 itibarıyla artış katsayısı yüzde 1,50 olarak uygulanmaya başladı. Ayrıca 1 Şubat'ta tek seferlik yüzde 20 artış yapıldı. 13 Nisan 2022 tarihli genelgesine göre azami prim tutarlarının 1 Mayıs itibarıyla aylık yüzde 2,25 oranında artırılması kararlaştırıldı. Aylık yüzde 2,25'lik artış devam ederken sigortacılar zarar nedeni ile ek zam talep ediyor.

Ağustos itibarıyla İstanbul'da trafiğe yeni çıkan araç için (4'üncü basamak) uygulanan azami prim tutarı 3 bin 149 lira olacak. Yine İstanbul'da son 2-3 yıldır hiçbir kazaya karışmamış ve 7'nci basamağa yükselmiş bir sürücü, bu ay sigortasını yenilediğinde indirimli en fazla bin 732 lira ödeyecek.

İstanbul için fiyat tarifesi şöyle: