Zorunlu trafik sigortalarına düzenleme

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu bugünkü toplantısında trafik sigortasında yeni dönemi duyurdu. Toplantıda konuşan dernek başkanı Mehmet Akif Eroğlu, trafik sigortası poliçelerinde sistemin değişeceğini açıkladı.

Buna göre 7 kategoride belirlenen trafik sigortası indirimleri ya da zamlarına 2 kategori daha eklenecek. En düşük basamakta "çok riskli sürücüler" yer alacak ve poliçelerine yüzde 200 zam yapılacak.

NTV'nin haberine göre, kaza yapmayan sürücüler için ise en üstte "çok iyi sürücüler" basamağı açılacak. Bu sürücülerin poliçelerinde ise yüzde 50 indirime gidilecek.

Düzenlemenin ocak ya da şubat ayında başlaması bekleniyor.

Hasarsızlık prim oranları son olarak ağustos ayında güncellenmişti. Hali hazırda indirim oranı 7. basamak için yüzde 42, 6. basamak için yüzde 22, 5. basamak için yüzde 10 olarak uygulanıyor.

Hasar prim artırım oranları ise 3. basamak için yüzde 45, 2. basamak için yüzde yüzde 90, 1. basamak için de yüzde 135 olarak uygulanıyor.