Zorunlu deprem sigortasının teminat bedeli artıyor

Art arda artan fiyatlara DASK'ın teminat bedeli de eklendi.

Zorunlu deprem sigortasının teminat bedeline yapılması beklenen zammı Hürriyet yazarı Noyan Doğan köşesine taşıdı.

Son zamanlarda "DASK’ın teminatları artık çok düşük kaldı, ödenen tazminatla bırak evi, kümes bile yapılmaz" şeklindeki şikâyetlerin arttığını belirten Doğan, "Ama bu durum değişiyor" dedi.

Hürriyet yazarı Noyan Doğan yazısını şöyle sürdürdü:

"DASK’ta birim metrekare maliyeti iki katına, yani 1.508 liradan, 3 bin 16’ya liraya çıkacak. Böylelikle zorunlu deprem sigortasında 100 metrekare bir konut için alınacak teminat tutarı 300 bin liraya yükselecek. Değişiklikle birlikte DASK’ın vereceği en yüksek teminat tutarı da 620 bin lira olacak. Tabi, yeni düzenleme ile zorunlu deprem sigortasının primi de artacak. Bugün 100 metrekare için ödenen 354 liralık prim, teminatlar artınca 708 lira çıkacak. Altını çizeyim, DASK’ın fiyatı artamayacak, teminat artışına paralel olarak ödenecek prim de ona göre olacak.

100 metrekare konutunuz varsa DASK size iki seçenek sunacak. Birincisi, yıllık 354 lira prim ödeyerek 150 bin 800 lira teminat; ikincisi yıllık 708 lira ödeyerek 300 bin lira teminat. Artık siz hangisini seçerseniz."