Zorlu Holding patronu Azerbaycan Ekonomi bakanıyla mutabakat zaptı imzaladı

Zorlu Holding’in patronu Ahmet Nazif Zorlu, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Jabbarov ile görüştü, yatırım için mutabakat zaptı imzaladı.

Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre, geçen hafta Bakü’ye giden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, başkent Bakü’de "birtakım görüşmeler"de bulundu. Zorlu’nun en önemli görüşmesininse Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Jabbarov ile gerçekleştiği aktarılan haberde Zorlu ile Jabbarov'un görüşmede mutabakat anlaşması imzaladıkları kaydedildi.

Bu anlaşmaya göre Zorlu Holding, Azerbaycan’da özellikle tekstil sektöründe yatırım yapmayı planlıyor. Jabbarov da sosyal medya hesabından duyurduğu anlaşmayla ilgili olarak "Azerbaycan'ın tekstil endüstrisine yapılan yatırımlar açısından önemli bir katkı sağlayacak, yeni iş imkanları doğuracak ve kardeş ülke ile ekonomik bağları daha da güçlendirecek" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da geçen hafta NATO Zirvesi'ne katıldığı Brüksel'den Bakü'ye gitmişti. Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le otobüsle seyahat ettiği sıradaki Kolin-Cengiz diyaloğu dikkat çekmişti.