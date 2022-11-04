Zonguldak'ta yemekten zehirlenen 183 öğrenci taburcu edildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan 183 öğrenci taburcu edildi.
İlçede dün, taşımalı eğitim öğretim yapan 8 okuldaki 164 öğrenci, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sabah saatlerinde tedavi gören 142 öğrencinin taburcu edildiği, 22 öğrencinin ise kontrol amaçlı yatışlarının yapıldığı bildirilmişti. Daha sonra öğrencilerin tamamının tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.
Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yemeklerden alınan numune, Bolu'daki laboratuvara gönderildi.