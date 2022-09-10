Zonguldak'ta şüpheli kadın ölümü: 'Temizlerken silah ateş aldı' dedi

Zonguldak’ta akşam saatlerinde Dilaver Mahallesi Şehit Güngör Tuncel Sokak üzerindeki bir evde meydana gelen olayda iddiaya göre Ersin Tunçdemir, av tüfeğini "temizlerken" silah bir anda ateş aldı.

Av tüfeğinden çıkan saçmalar yengesi Derya Tunçdemir’e isabet etti. Ağır yaralanan Tunçdemir, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Derya Tunçdemir doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis, Ersin Tunçdemir'i gözaltına aldı. Av tüfeğine ise el konuldu.

Ersin Tunçdemir’in emniyetteki sorgusu devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)