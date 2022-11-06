Zonguldak’ta maden ocağında patlama: 2'si ağır 4 yaralı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Bölüm Mahallesi'ndeki özel maden ocağında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama üzerine olay yerine Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibinin yanı sıra polis, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Ekipler ve çalışanlar tarafından ocaktan yaralı çıkarılan Ersoy Mankır, Ramazan Kamil Çelebi, İlyas Kabuk ve Ali Gezer, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlamanın işçilerin mesai çıkışında meydana geldiği öğrenildi.

Durumu ciddiyetini koruyan Kabuk ve Gezer, daha sonra Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. Tedavisi tamamlanan Mankır ve Kamilçelebi ise daha sonra taburcu edildi.

Maden işçilerinin yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş da hastaneye gelerek yaralıların durumları hakkında bilgi aldı.

Patlamanın nedeninin belirlenmesi için TTK ekiplerince ocakta inceleme yapılıyor.

Ayrıca, olaya ilişkin soruşturma kapsamında 3 kişinin emniyette ifadesine başvurulduğu öğrenildi. (AA)