Zonguldak'ta göçükte maden ocağı sahibine 'takdir indirimi'

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında 2 işçinin öldüğü göçüğe ilişkin yargılanan sanığa "takdir indirimi" uygulanarak 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, maden ocağında yaşamını yitiren işçilerden Ümit Kurt ile Kadir Ulama'nın yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Maden ocağının sahibi tutuklu sanık Mustafa Kurt ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Kurt, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını talep etti.

Tutuklu sanık Mustafa Kurt'u "iki kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, "bilinçli taksir" artırımı yaparak cezayı 8 yıla çıkardı. Sanığın cezası, takdiri indirim uygulanarak 6 yıl 8 aya indirildi.

Soruşturma kapsamında daha önce tahliye edilen M.U'nun ise beraatına karar verildi.

Kilimli ilçesi Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında 25 Şubat'ta meydana gelen göçükte, işçilerden Ümit Kurt ile Kadir Ulama yaşamını yitirmişti.

Madende kaçak çalışan Afganistan uyruklu 11 göçmenin 23 Şubat'ta yakalandığı, daha önce patlatılarak kapatılan ocağı açma sırasında göçüğün meydana geldiği iddia edilmişti.

Göçüğe ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.K. ve M.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.