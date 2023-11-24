Zonguldak'ta batan gemideki 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan mürettebatından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 19 Kasım'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle batan kuru yük gemisinde kaybolan mürettebatı arama çalışmaları sonucunda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Kayıp 9 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının profesyonel ekiplerce aralıksız devam ettiği kaydedilen açıklamada, gemide hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulunuldu.

AFAD'ın yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"19 Kasım’da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle batan yük gemisinde kaybolan 11 vatandaşımızı arama çalışmaları sonucunda bugün bir vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp 9 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimizce aralıksız devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz."