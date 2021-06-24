Zonguldak'ta asistan hekime saldırı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Tıp Fakültesi'nde dün asistan hekim Samet Turhan hasta yakınlarının saldırısına uğradı.

Kolundan yaralanan ve gözlüğü kırılan hekim tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı yaptığı açıklamada "Dün ne yazık ki hastanemizde meydana gelen göz hastalıkları doktoru Samet Turhan’a yapılan saldırı hepimizi derinden üzdü. Bu olayı şiddetle kınadığımı belirtmek istiyorum" dedi.

Zonguldak Tabip Odası da “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Ana Bilimdalı'nda görevli Asistan Doktor Samet Turan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, faillerin gerekli cezayı görmesi ve bu olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınarak sağlıkta şiddetin son bulmasını diliyoruz" açıklamasında bulundu.