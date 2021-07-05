Ziya Selçuk'tan okulların açılış tarihine ilişkin açıklama: 6 Eylül'den itibaren...

Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk okulların açılış tarihini 6 Eylül olarak duyurdu.

Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında konuşan Selçuk "Tereddütsüz eylülde okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerin gelmesini bekliyoruz" dedi.

Selçuk "Aşılamayla ilgili Allah'a şükür müthiş bir aşama kaydediyoruz, hızlı gidiyoruz. Yeni dalgalar, varyantlar ortaya çıkmazsa bu süreci çok rahat yönetiriz. Bilim insanları 'risk var' dediğinde 'hayır okulları açık tutmak istiyoruz, siyasal karar budur' deme hakkımız yok" diye konuştu.