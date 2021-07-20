Ziya Selçuk tabletleri IMEI kayıtsız dağıtıldığını doğruladı: Gerekçe korona

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrencilere dağıtılan tablet bilgisayarlar IMEI kaydının bulunmaması nedeniyle kapanmaya başladı. Öğrencilere “IMEI numaralı cihazınızın kaydı bulunmamaktadır. Cihazınız 120 gün içerisinde kapanacaktır” uyarısı geldiğini belirten HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, tablet bilgisayarların akıbetini ve kapanma gerekçesini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a sordu.

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre Tiryaki’nin soru önergesine yanıt veren Bakan Selçuk, koronavirüs salgınından kaynaklı yaşanabilecek güçlükler göz önünde bulundurularak tedarik süreçlerini hızlandırdıklarını söyledi. Salgın döneminde temin edilen tablet bilgisayarların gümrük beyannameleri ile IMEI kayıt işlemlerinin başlatıldığını, IMEI kayıt işlemlerinin zaman alacağı ve öğrencilerin eğitimden geri kalabileceği düşünülerek IMEI kaydı için 120 günlük süre tanındığını söyleyen Selçuk, bu dönemde bakanlıkça tespit edilen 53 adet tablet bilgisayarın internetinin kapatıldığını, kayıt işlemi tamamlanınca tekrar kullanıma açıldığını söyledi.

‘Salgın döneminde 664 bin 157 tablet dağıtıldı'

HDP’li Tiryaki’nin önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2012 yılından korona virüsü salgınının başladığı tarihe kadar 1 milyon 437 bin 800 tablet bilgisayarın öğrencilere dağıtıldığını belirtti. Selçuk salgın döneminde ise, uzaktan eğitime imkânı bulunmayan öğrencilerin çevrimiçi eğitime dahil olabilmesi için 664 bin 157 tablet bilgisayarın dağıtıldığını söyledi.

Selçuk yanıtında, koronavirüs salgını nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle uzaktan eğitimle derslere devamın sağlanması amacıyla dağıtımı yapılan tablet bilgisayarların alım sürecinin Devlet Malzeme Ofisi tarafından gerçekleştirildiğini de ifade etti.

‘Tespit edilen 53 bilgisayarın interneti kapatıldı, tekrar kullanıma açıldı'

HDP’li Tiryaki’nin "öğrencilere IMEI numaralı cihazınızın kaydı bulunmamaktadır. Cihazınız 120 gün içerisinde kapanacaktır” uyarısı gelmesi ve bilgisayarların kapanmasının nedeninin ne olduğu sorusuna yanıt veren Selçuk, süreç içerisinde tespit edilen 53 bilgisayarın internetinin kapatıldığını belirterek şunları kaydetti:

“Korona virüsü salgınından kaynaklı yaşanabilecek tedarik güçlükleri göz önünde bulundurularak, uzaktan eğitime katılamayan öğrencilerimizin çevrimiçi eğitime bir an önce dâhil olarak eğitim öğretim kaybının en aza indirilmesi adına tedarik süreci hızlandırılmıştır. Bununla birlikte serbest dolaşıma girecek tablet bilgisayarların gümrük beyannameleri ile IMEI kayıt işlemleri de başlatılmıştır. Ancak IMEI kayıt işlemlerinin zaman alacağı ve öğrencilerimizin eğitimden geri kalabileceği düşünülerek ilgili mevzuatlar çerçevesinde 120 günlük kayıt işlemi için süre tanımlaması yapılmış olup bahse konu bakanlığımızca tespit edilen 53 adet tablet bilgisayarın interneti kapatılmış, kayıt işlemi tamamlanınca tekrar kullanıma açılmıştır."

‘IMEI numarası çakışan 4 tabletin değişimi yüklenici firma tarafından yapıldı'

Bakan Selçuk kayıt işlemleri sırasında IMEI numarası çakışan 4 tablet bilgisayarın değişiminin yüklenici firma tarafından yapıldığını ve “öğrencilerin mağduriyetinin önüne geçildiğini” belirterek yanıtını şu ifadelerle sürdürdü:

“IMEI kaydıyla ilgili mali külfetler yüklenici sorumluluğunda olup ilgili yükleniciler tarafından karşılanmıştır. Alımı yapılan tablet bilgisayar setleri Samsung GALAXY Tab A7, Aidata ALİM 10 ve General Mobile e-tab 20 marka ve modellerindedir.”