Ziraat Bankası'nın sermayesi 21,8 milyar TL artırılıyor

Vakıfbank ve Halkbank'ın ardından kamu bankalarındaki sermaye artış hamlesine Ziraat Bankası da eklendi. Ziraat Bankası'nın sermayesi 21,8 milyar TL artışla 34,9 milyar TL'ye çıkarılıyor.

Bankanın finansal sonuçlarında yer alan bilgiye göre banka sermayesinde artışın tamamının Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. tarafından nakden ödenmek üzere yükseltilmesine karar verildiği belirtildi.

Söz konusu sermaye artışına ilişkin sürecin devam ettiği vurgulandı.

Ziraat Bankası, 2021 yılında yüzde 19,6 düşüşle 6,29 milyar TL net kar açıkladı. Banka bir önceki yıl 7 milyar 825 milyon 19 bin TL kar açıklamıştı.

Vakıfbank ve Halkbank'ta sermaye artışına gitmişti

Kamu bankalarının sermaye artışı konusunda ilk adımlar 9 Şubat tarihinde Halkbank ve Vakıfbank'tan gelen açıklamalarla atılmıştı. İki bankaya da ayrı ayrı 13,4 milyar TL'lik sermaye enjeksiyonu kararı verilmişti.

Bununla birlikte Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na 1,5 milyar TL, Emlak Katılım Bankası'na da 500 milyon TL'lik sermaye niteliğinde kredi sağlanması kararlaştırılmıştı.