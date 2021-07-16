Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasına giriş yapılamıyor

Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasına bu sabah saatlerinden beri giriş yapılamıyor.

Banka müşterileri, "Geçici süre için işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısıyla karşılaşıyor.

Bankanın uygulamasıyla ilgili iki gün önce de böyle bir sorun yaşanmıştı. Yetkililer, arıza ile ilgili bilgi vermezken, herhangi bir saldırı olmadığını belirtmişlerdi.

Ziraat Bankası'ndan açıklama

Bankadan yaşanan sorunla ilgili açıklama geldi.

Açıklamada mobil bankacılık sistemine girişte yaşanan sorunun yoğunluktan kaynaklandığı söylendi. Ziraat Bankası, işlemlerin "mobil" dışındaki kanallardan gerçekleştirilebileceğini duyurdu.