Ziraat Bankası zarar etmiş yandaş şirkete ortak olmuş

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Rize Şubesi yöneticilerinin sahibi olduğu, 2019 yılında 10,5 milyon, 2020 yılında 9 milyon TL zarar ettiğini belirttiği RİNERJİ AŞ'nin yüzde 51'lik hissesini Ziraat Bankası'nın satın aldığı söyledi.

"Ziraat Bankası birilerinin talimatıyla birilerine kıyak yapmaya ve aslında görevi kötüye kullanrak suç işlemeye devam ediyor" diyen Özel "Yandaş iş adamları bir şirket kurmuş 19,5 milyon zarar ettirmişler. Artık nereye gittilerse, kimi ikna ettilerse, hangi hemşerileri inisiyatif gösterip, tensip buyurup, onun talimatıyla yapıldıysa, 20 milyon zarar etmiş şirkete Ziraat Bankası da buna ortak olmuş, bu kadar haksızlık olur mu? 1000 TL'lik kredisini ödeyemeyen çiftçinin traktörünü bağlıyorlar. 20 milyon lira Rizeli işadamlarına kıyak! Bunun kabuledilebilir tarafı yok" diye konuştu.

Demirören Medya Grubu'na Ziraat Bankası tarafından verilen 750 milyon dolarlık kredinin akıbetini de soran Özel şunları söyledi:

"Bunun bir örneğini daha önce Sabah-ATV grubunun alınması sırasında da Halkbank ve Vakıfbank’ın verdiği kredinin akıbetinin belirsiz olmasıyla görmüştük. Burada da çiftçiye kredi vermesi gereken Ziraat Bankası 750 milyon dolarlık bir krediyi Demirören Grubu’na verdi, kredinin akıbeti belli değil."