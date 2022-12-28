Zincirleme kaza: 1’i polis 4 yaralı

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Eğriköprü Mahallesi Yüksel Yancı Caddesi’nde meydana geldi. Aysun Ü.’nün kullandığı 58 ACR 956 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce seyir halindeki polis memuru Eser Taşçı’nın kullandığı 58 NT 500 plakalı otomobile ardından Hasan Hüseyin Demircan yönetimindeki 58 T 0075 plakalı taksiye çarptı.

DHA'nın haberine göre kazada polis memuru Eser Taşçı ile kızı Nehir Taşçı (2) ve diğer aracın sürücüsü Aysun Ü. ile kızı N.Ü. (5) yaralandı. Taksi şoförü ise kazayı yara olmadan atlattı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yaralıları Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.