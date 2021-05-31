Zincir marketlere sigara satma yasağı

Alışveriş merkezleri ile zincir marketlere mesafe ve nüfus kriteri ile birlikte satış esaslarında bir dizi değişikliğe gidilecek.

Zincir marketlerde düzenleme nasıl yapılacak

Teklifin bu hafta TBMM’ye gönderilmesi bekleniyor. Aylar önce hazırlanan taslak, kamuoyunda tartışmaya açılmıştı. Ticaret Bakanlığı ve milletvekillerinin üzerinde çalıştığı “Perakende Ticaretin Düzenlenmesi” hakkındaki yasa taslağında birden fazla tartışmalı başlık bulunuyor.

Taslaktaki, “zincir marketlerin hafta sonları kapalı olup olmayacağı, hangi ürünlere satış yasağı getirileceği, açılacakları yerlerin nüfus kriterleri ile küçük işletmelere olan mesafeleri” gibi başlıklarda alternatifler tartışılıyor.

1500 metrekareden küçük marketlerde uygulanacak

Taslakta, 1500 metrekareden küçük zincir marketlerde sigara ve cep telefonu, kırtasiye ürünleri, elektronik ve beyaz eşya satışının yasaklanması planlanıyor. Zincir marketlerin pazar günleri tamamen kapalı olmasıyla, saat 11.00’dan önce açılmaması konusundaki kararın da bu hafta verileceği ifade ediliyor.

Ayrıca, zincir marketlerle bakkal gibi küçük işletmeler arasında mesafenin 200 metre olarak uygulanması veya sadece nüfus kriteri konularak belli yerlerde açılmasının engellenmesi de başka bir tartışma konusu olarak değerlendiriliyor.

Mevcut mağazalara, durumlarını buna uygun hale getirmeleri için 12 ay süre tanınacağı, hazırlanacak yönetmelikle de uygulamanın detaylandırılacağı belirtiliyor.