Zimmetine para geçirmekle suçlanan adliye yazı işleri müdürü tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adliyedeki denetim sırasında, yazı işleri müdürü D.Z.A.'nın mahkeme kararlarına istinaden dava konusu menkul ve gayrimenkullerin satışından zimmetine para geçirdiği tespit edildi.
Soruşturma başlatan başsavcılık satış memurluğu biriminde görev yapan D.Z.A. hakkında gözaltı kararı verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan D.Z.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
D.Z.A. nöbetçi sulh ceza hakimliğince "zimmet" suçundan tutuklandı. (AA)