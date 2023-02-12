Zilan Tigris'in cansız bedeni enkazdan çıkarıldı

Maraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Yenişehir ilçesi Ofis Semti Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmailpaşa 2’nci Sokak’ta yıkılan 9 katlı Sözel Apartmanı’nda gece saatlerinde müzisyen Zilan Tigris’in (Dilek Küçüker) cansız bedeni çıkarıldı.
Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği 7’nci günde çıkarılan Tigris'in cenazesi, bugün Yeniköy Mezarlığı'nda defnedilecek.
Diyarbakır'da yıkılan binaların enkazında şimdiye kadar 298 kişi yaşamını yitirdi.