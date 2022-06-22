Zihinsel Engelliler Anabilim Dalı'nda kişiye özel ilan: Şartları sadece 1 kişi karşılıyor…

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 20 Haziran’da verilen ilanda, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihinsel Engelliler Anabilim Dalı’na bir doktor öğretim üyesinin alınacağı belirtildi. İlanda aranan şartlar ise dikkat çekti.

Kadroya alınacak doktor öğretim üyesi için aranan şartlarda “Üstün yeteneklilerin fen eğitimine yönelik doktora yapmış olmak. Üstün yeteneklilerde bilimsel muhakeme, STEM ve bilimsel söylem üzerine çalışmaları olmak" ifadelerine yer verildi.

Şartları taşıyan yalnızca 'bir kişi' var!

Birgün’den Berkay Sağol’un haberine göre Yükseköğretim Kurulu Akademik Arama ve YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde yer alan bilgilere göre ilan şartlarını taşıyan yalnızca bir kişi var. Hakkâri Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü’nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapan B.B.Ü.’nün Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi doktora yaptığı ve tez adının ise “Üstün yetenekli öğrencilere yönelik farklılaştırılmış sorgulama temelli fen bilgisi ders modüllerinin geliştirilmesi, uygulanması ve etkililiğinin değerlendirilmesi” olduğu öğrenildi.

B.B.Ü.’nün “Üstün yetenekli öğrencilere yönelik sorgulama temelli geliştirilen farklılaştırılmış fen ders modüllerin öğrencilerin bilimsel muhakeme becerilerine etkisi”, “Fen eğitimi kapsamında hazırlanan projelerin STEM etkinliklerine dönüştürülmesi: Duman şemsiyesi örneği” ve “Fen sınıflarında ‘Bilimsel söylem (Discourse)’ kullanımı: Üstün yetenekli eğitimi” isimli bildirileri bulunuyor. B.B.Ü.’nün aynı zamanda, “Üstün zekalıların eğitimi ve STEM: Tematik bir inceleme” isimli bir makalesi var.

YÖK kişiye özel ilanı yasaklamıştı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), geçen yıl 9 Mart'ta "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlamıştı. Yönetmelikte, "İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez" denilmişti.