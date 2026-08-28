Zeytinburnu’nda halk otobüsü duvara çarptı: 2 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde özel halk otobüsünün bir sitenin bahçe duvarına çarpması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi’nde, Bakırköy yönünde meydana geldi.

İETT’ye bağlı özel halk otobüsü seyir halindeyken yoldan çıkarak yol kenarındaki bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk belirlemelere göre otobüsteki bir yolcu yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 17 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralılardan biri daha yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle Kennedy Caddesi yan yolunda trafik bir süre durdurulurken bölgede ekiplerin çalışması sürdü.

İETT: Önündeki otomobil aniden şerit değiştirdi

Kazaya ilişkin İETT’den yapılan açıklamada olayın saat 16.48’de meydana geldiği bildirildi.

Açıklamaya göre otobüsün önünde seyreden bir otomobilin aniden şerit değiştirmesi üzerine otobüs şoförü çarpışmayı önlemek için manevra yaptı. Otobüs bu sırada yoldan çıkarak sitenin duvarına çarptı.

İETT, yaralıların sağlık durumlarının takip edildiğini, kazaya ilişkin kurum bünyesinde ve emniyet birimlerince inceleme başlatıldığını açıkladı.

Valilik: Soruşturma başlatıldı

İstanbul Valiliği de kazaya ilişkin açıklamasında ilk belirlemelere göre bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 2’si ağır 17 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını bildiren Valilik, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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