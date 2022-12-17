Zeytin işçilerini taşıyan minibüse tır çarptı: Bir ölü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zeytin toplamaya giden işçileri taşıyan C.K. (19) idaresindeki panelvan minibüse, Orhangazi-İznik kara yolu Üreğil Kavşağı yakınında tarla yoluna döneceği sırada aynı yöne seyreden Ali İhsan P'nin (59) kullandığı tır çarptı.

Kazada, çarpmanın etkisiyle zeytinliğe savrulan minibüste yer alan ve ehliyetsiz olduğu belirtilen sürücü C.K. ile İsa (41), Halil İbrahim (16), Yusuf (12) ve Fatma Karaboğa (18), Bahriye Kalender (64), Sadettin Kızmaz (70), Hanife Bakır (70) yaralandı.

Olay yerine Orhangazi, Gemlik ve İznik ilçelerinden çok sayıda 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, gelen sağlık görevlilerince Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bahriye Kalender, Bursa'daki başka bir hastaneye sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.

Tedavileri süren yaralılardan Fatma Karaboğa'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (AA)