Zeynep Şenpınar'ın katili Kemaloğlu cezaevinde intihar etti

Muğla'da 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeynep Şenpınar'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapisle cezalandırılan Selim Ahmet Kemaloğlu (27), hükümlü bulunduğu Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda intihar etti.
Şenpınar'ın 24 Mayıs 2020'de bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada tutuklu yargılanan ve 20 Nisan 2021'deki karar duruşmasında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan Kemaloğlu (27), ceza infaz kurumunda ölü bulundu.
İntihar ettiği belirlenen Kemaloğlu'nun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. (AA)