Zeynep Bastık, 2022 Dünya Kupası'nda sahne alacak

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan şarkıcı Zeynep Bastık, Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen 2022 Dünya Kupası töreninde konser vereceğini duyurdu.

Bastık Katar'da Nicki Minaj, Maluma, Myriam Fares, BTS üyesi Jungkook, Black Eyed Peas, J Balvin, Shakira, Nora Fatehi ve Patrick NnaemekaOkorie gibi dünyaca tanınmış ünlülerle aynı sahneyi paylaşacak.

Al Khor Al Bayt Stadyumu'nda yapılacak törene Türkiye'den katılan tek şarkıcı olacak Bastık, "Heyecanlı ve gururluyum" diyerek paylaşım yaptı. Hayranlarına iyi dilekleri için teşekkür eden Bastık'ın paylaştığı afişte, 24 Kasım'da sahne alacağı görüldü.