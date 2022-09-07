Zeydan Karalar'dan Aleyna Tilki duyurusu: Hazır mıyız?

Şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz hafta Osmanık'ta düzenlenecek olan Pırlanta Pirinç Festivali kapsamında sahneye çıkmayı planlıyordu. Ancak Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, Tilki'nin konseri'ni hedef göstererek konserin iptal edilmesi için çağrıda bulundu. Bu gelişmenin ardından Tilki sosyal medya hesabından konserinin yasaklandığını duyurdu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, yasak kararından kısa bir süre sonra Twitter hesabından Tilki'ye destek çıktı. Karalar yaptığı paylaşımda, "29 Ekim'de Aleyna Tilki Adana'da. Hazır mıyız?" dedi.