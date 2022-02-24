Zelenskiy'nin çağrısına rağmen Kiev'de tahliye başladı, trafik tıkandı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, halkın şehri tahliye etmeye başladığı kaydedildi. Kiev'de trafik tıkandı.

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Rusya'nın başlattığı askeri operasyon sonrasında, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de halkın şehri terk etmeye başladığı kaydedildi. Kiev'de trafiğin tıkandığı kaydedilirken, ayrıca akaryakıt istasyonları ve bankamatiklerde uzun sıralar görüntülendi.

Rusya'nın operasyonu sonrası Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edilirken, Ukrayna Başkanı Zelensky, "Sakin olun, evde kalın, ordu işini yapıyor" diye açıklama yapmıştı.

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