Zelenskiy'nin çağrısına rağmen Kiev'de tahliye başladı, trafik tıkandı

Rusya'nın başlattığı askeri operasyon sonrasında, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de halkın şehri terk etmeye başladığı kaydedildi. Kiev'de trafiğin tıkandığı kaydedilirken, ayrıca akaryakıt istasyonları ve bankamatiklerde uzun sıralar görüntülendi.
Rusya'nın operasyonu sonrası Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edilirken, Ukrayna Başkanı Zelensky, "Sakin olun, evde kalın, ordu işini yapıyor" diye açıklama yapmıştı.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’den çıkış için oluşan araç kuyruklarıhttps://t.co/3Hzcnba6LH pic.twitter.com/pZ9Tg6KsNx— soL Haber (@solhaberportali) February 24, 2022