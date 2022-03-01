Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yabancı paralı askerlerin ülkeye vizesiz girişine izin veren kararnameyi imzaladı.
Zelenskiy, kısa süre önce Ukraynalı olmayan gönüllüler için iki yabancı lejyon tugayı kurmuştu.
Çağdaş Gökbel
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Zelenskiy'den yabancı asker kararı
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, yabancı paralı askerlerin Ukrayna'ya vizesiz girişine izin verdi.
Haber Merkezi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yabancı paralı askerlerin ülkeye vizesiz girişine izin veren kararnameyi imzaladı.
Zelenskiy, kısa süre önce Ukraynalı olmayan gönüllüler için iki yabancı lejyon tugayı kurmuştu.