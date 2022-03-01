Zelenskiy'den yabancı asker kararı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, yabancı paralı askerlerin Ukrayna'ya vizesiz girişine izin verdi.

Haber Merkezi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yabancı paralı askerlerin ülkeye vizesiz girişine izin veren kararnameyi imzaladı.

Zelenskiy, kısa süre önce Ukraynalı olmayan gönüllüler için iki yabancı lejyon tugayı kurmuştu.

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