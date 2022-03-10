Zelenskiy'den 'uzlaşma' mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile Türkiye'de yapılacak görüşme öncesi Alman basınına açıklamalar yaptı.

DW Türkçe'nin haberine göre Zelenskiy, "Her müzakere amacımda Rusya ile savaşı bitirmek var ve ben bazı adımlar atmaya hazırım. Uzlaşma elbette olmalı ama bu ülkeme ihanet çizgisinde olmamalı. Ayrıca karşı tarafta buna hazır olmalı" dedi.

Savaşın durması için Avrupa'nın Rusya'ya müzakere masasına oturmasına yönelik baskı yapması gerektiğini savunan Zelenskiy, "Avrupalılar! Ukraynalılara neler olduğunu görmediğini söyleyemezsin. Mariupol'a ne oldu? Avrupalılar Rusya'ya yönelik yaptırımları sıkılaştırmalı ki artık bu soykırımı sürdürme fırsatına sahip olmasın. Avrupalılar, müzakere masasına oturması ve bu acımasız savaşı sona erdirmesi için Rusya'ya baskı yapmalıdır. Hava sahasını kapatmaları için batılı liderleri cesaretlendirmeliyiz ki işgalin ilk gününde yapması gereken şeyi şimdi yapmaları için" ifadelerini kullandı.