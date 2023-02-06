Zelenskiy'den Türkiye mesajı: 'Gerekli yardımı sağlamaya hazırız'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamada bulundu.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Zelenskiy, "Afetin sonuçlarının üstesinden gelinmesi için gerekli yardımı sağlamaya hazırız" ifadesini kullandı.

Zelenskiy'nin açıklaması şöyle:

"Türkiye'de meydana gelen depremde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberi şoke etti. Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyor, kurbanlara acil şifalar diliyoruz. Şu anda dost Türk halkının yanındayız, gerekli yardımı sağlamaya hazırız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en içten taziyelerimi sunuyorum. Tüm mağdurlara acil şifalar diliyorum. Bu en zor zamanda Türkiye insanının yanında olacağız. Afetin sonuçlarının üstesinden gelinmesi için gerekli yardımı sağlamaya hazırız.