Zelenskiy'den Rusya'ya: Görüşme zamanı geldi, konuşma zamanı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, savaşta gelinen noktaya ilişkin Moskova'ya çağrıda bulundu.

“Artık konuşma zamanı” diyen Zelenskiy, Ukrayna’nın her zaman barış için çözüm önerilerinde bulunduğunu, gecikmeksizin barış ve güvenlik için anlamlı ve dürüst müzakereler istediğini söyledi.

Zelenskiy, “Herkesin, özellikle de Moskova’dakilerin şu anda beni duymasını istiyorum. Görüşmek için zaman geldi, konuşma zamanı. Ukrayna için toprak bütünlüğü ve adaleti yeniden tesis etmenin zamanı geldi. Aksi takdirde Rusya’nın uğradığı kayıplar, toparlanmak için birçok neslin geçmesinin gerekeceği bir boyuta ulaşacak” ifadelerini kullandı.