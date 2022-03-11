Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Polonya Meclisi'ne hitap etti.
Polonya'ya sığınan vatandaşları için teşekkür eden Zelenskiy'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Haber Merkezi
soL - İstanbul
Zelenskiy'den Polonya'ya teşekkür
Polonya Meclisi'ne seslenen Zelenskiy, Polonya'ya sığınan vatandaşları için teşekkür etti.
Haber Merkezi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Polonya Meclisi'ne hitap etti.
Polonya'ya sığınan vatandaşları için teşekkür eden Zelenskiy'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: