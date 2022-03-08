Zelenskiy'den Kırım ve Donbass'a ilişkin önemli açıklama

Zelenskiy, Amerikan ABC TV kanalına dikkat çeken bir açıklamada buldundu.

Kırım ve Donbass cumhuriyetlerini tanıma olasılığı üzerine sorulan soruya yanıt veren Zelenskiy, "Bunu tartışabilir ve insanların orada nasıl yaşayacakları konusunda bir uzlaşmaya varabiliriz" dedi.

Zelensky, Ukrayna'nın NATO'ya katılımı konusuna ilgisini kaybettiğini söylerken, "Uzun zaman önce NATO'nun Ukrayna'yı kabul etmeye hazır olmadığını fark ettikten sonra bu konuya ilgimi kaybettim. İttifak çelişkilerden ve Rusya ile yüzleşmekten korkuyor" dedi.