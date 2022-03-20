Zelenskiy'den İsrailli vekillere: 'Sizden neden silah alamıyoruz?'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bugün video konferans aracığıyla İsrail Parlamentosu'ndaki milletvekillerine hitap etti.

Tel Aviv'deki Habima Meydanı'nda toplanan bir grup ise Zelenskiy'in konuşmasını kurulan ekranlardan izledi.

Nazi Almanyası'nın Yahudilere karşı "nihai çözüm" adını verdiği soykırım planına atıfta bulunan Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatın bu plana benzediğini iddia etti.

İsrail'in "Demir Kubbe" hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya vermesini isteyen Zelenskiy şunları söyledi:

"Herkes biliyor ki sizin füze savunma sistemleriniz en iyisi ve kesinlikle halkımıza yardım edebilir, Ukraynalıların, Ukraynalı yahudilerin hayatlarını kurtarabilirsiniz. Sizden neden silah alamadığımızı, İsrail'in neden Rusya'ya güçlü yaptırımlar uygulamadığını ya da Rus işletmelerine baskı yapmadığını sorabiliriz. Her iki durumda da tercih sizin."