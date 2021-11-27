Zelenskiy, Ukrayna'nın Donbass'ı kaybetmesinden eski hükümeti sorumlu tuttu

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Donbass'ın kaybından dolayı selefi Pyotr Poroşenko'yu ve Kırım'ın kaybından dolayı Ukrayna'nın 2014 yılında başbakan vekili Aleksandr Turçinov'u suçladı.

Dün basın toplantısında yaptığı konuşmada Zelenskiy, "Bay Turçinov, Kırım'ı kaybedenlerden biri. Ve Bay Poroşenko, Donbass'ı kaybedenlerden biri. Bu her şeyi söylüyor. Bu benim kendi fikrim ve eminim ki, Ukraynalıların çoğunluğunun görüşü bu yöndedir" dedi.

Öte yandan gazetecilerden biri, Poroşenko'yu Lipetsk'teki bir çikolata fabrikasının sahibi olarak kaldığı için eleştiren Zelenskiy'e Kvartal 95 televizyon kanalının kurucularından biri olduğunu hatırlattırken Ukrayna Cumhurbaşkanı "bu tür paralelliklerin temelsiz olduğunu" söyledi.

"Ben savaş zamanında işini yapan [fabrikatörlük] Poroshenko'dan farklıyım. İkincisi, medya alanını çikolatacılığa benzetmek doğru değil" diyen Zelenskiy, Kiev şubesi dışında Kvartal 95'i iş ortağına bıraktığını, içeriğinin telif hakkının İsveçli bir komisyoncuya ait olduğunu söyledi.

Ukrayna'daki Şubat 2014 hükümet darbesinden sonra Kırım'da Rusya'ya yeniden katılma yönünde gerçekleşen referandumun sonucu yüzde 96,7 oyla Kiev'den ayrılma yönünde olmuştu.

18 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin, Kırım Cumhuriyeti'nin ve Sivastopol şehrinin Rusya Federasyonu'na katılmasına ilişkin bir anlaşma imzaladı. Kiev'se, Kırım'ı Rusya'nın bir parçası olarak tanımayı reddetti.

Ukrayna'nın doğusundaysa Kiev'deki hükümet darbesinin ardından kitlesel protestolar başlamış merkezi hükümetin kurumları basılmıştı. Kiev'in bölgeye askeri operasyon başlatmasıyla da Donbass bölgesindeki, Lugansk ve Donetsk 12 Mayıs 2014'te egemenliğini ilan etti.