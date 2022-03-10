Zelenskiy, Ukrayna’daki Rus mülklerine el konulmasına ilişkin yasayı imzaladı

Ülkenin parlamentosu olan Yüksek Rada’nın Ukrayna’daki Rus mülklerine el konulmasına ilişkin yasayı onaylamıştı.

Sputnik'in haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, söz konusu yasayı imzaladı.

Bugün Antalya'da konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptırımlara ilişkin sorulan soruya "Bir daha asla Batılı ortaklarımıza bağımlı olmayacağız. Burada şirketler de siyasi saldırının aleti olmuştur. Öyle bir tedbir alacağız ki, benzer bir duruma bir daha düşmeyeceğiz. Hiçbir kesim, ekonomimize karşı adım atamaz hale gelecek" yanıtını vermişti.