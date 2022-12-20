Zelenskiy: Ukrayna'da aktif çatışmalar cephe hattında sürüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gece yarısında Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında Rusya ile Ukrayna arasında sıcak çatışmaların devam ettiğini kaydetti.

Ukrayna'da devam eden savaşın en sıcak noktasının Bahmut şehri olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "Bahmut, cephe hattı boyunca en sıcak nokta olmaya devam ediyor. 1300 kilometrede aktif çatışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.

Savaşta 99 binden fazla Rus askerinin öldüğünü iddia eden Zelenskiy, "Rus güçlerinin Ukrayna'ya İran üretimi insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılarını sürdürdüğünü" dile getirdi. Zelenskiy, 30 İHA'nın da havada imha edildiğini aktardı. (AA)