Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın harekatı sonrası açıklamada bulundu.

Zelenskiy, "Ukrayna havadan, kuzeyden güneyden saldırıya uğruyor. Uluslararası birlik en büyük desteğimiz. Ama tek desteğimiz bu değil" derken, "Eli silah tutan herkese silah dağıtıyoruz. Askere girebilecek herkesin gelmesini istiyoruz. Bu sabah itibariyle yaralı askerlerimiz var. Rusya 2. Dünya Savaşı'ndaki Naziler gibi korkakça saldırdı" ifadesini kullandı.

Zelenskiy, "Silah kullanabilecek herkesin yaptırımlarını kaldıracağız. Bu sabah tarihi bir sabah. Ukrayna artık kendisini savunuyor. Moskova'da ne düşünüyorsanız düşünün özgür yaşamak bizim hakkımızdır. Rusya ülkemize saldırdı. II. Dünya Savaşı'nda Almanlar gibi yaptılar" diye konuştu.