Zelenskiy: Türkiye bizim için 2023'e kadar bir korvet imal edecek

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'nin kendileri için bir korvet imal ettiğini ve Ankara'nın Bayraktar insansız hava araçlarını (İHA) tedarik ettiğini duyurdu.

Zelenskiy, Odessa'da bugün Ukrayna Deniz Kuvvetleri personeline yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Türk dostlarımız Ukrayna Donanması deniz personelinin gelişimini aktif olarak destekliyor. Modern korvetimizin ilk gövdesi Türkiye'de inşa edilmeye başlandı ve 2023 yılı sonuna kadar Ukrayna tersanelerinde tamamlanacak. ”

Bayraktar İHA'larının Türkiye'den tedariki konusuna da değinen Zelenskiy, yakın zamanda teslimatı beklediklerini söyledi. Zelenskiy Türkiye'deki Ukraynalı İHA operatörlerinin eğitiminin de tüm hızıyla devam ettiği ekledi.