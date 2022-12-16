Zelenskiy şimdi de Dünya Kupası finalinde konuşmak istiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Dünya Kupası'nın Pazar günü oynanacak final maçında konuşma yapmak için FIFA'ya başvuruda bulunduğu ancak reddedildiği belirtildi.

Konuya ilişkin CNN'e konuşan Zelenskiy'in ofisinden bir kaynak, Ukrayna Devlet Başkanı'nın Pazar akşamı Fransa ile Arjantin arasında oynanacak maçta seyircilere bir video mesaj göndermek istediğini söyledi. Sözkonusu kaynak FIFA'nın Zelenskiy'in bu isteğini geri çevirdiğini ancak halen konuyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Zelenskiy'in maça canlı mı yoksa bant kaydıyla mı bağlanmak istediği ise belirsiz. Zelenskiy şimdiye dek G20 Zirvesi'nden Cannes Film Festivali ve Grammy Ödül Töreni'ne kadar farklı alanlarda çok sayıda uluslararası etkinliğe video konferans yoluyla bağlandı.

'Pazar akşamı Messi'yi izlemek isteyenlere duyurulur'

Konuya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yapan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan "NATO eliyle şımartılan bu adamın ısrarı FİFA patronlarını bile şaşırtmış" dedi.

Okuyan "Ukrayna başbuğu Zelenskiy Dünya Kupası finalinden önce ahaliye seslenmek için FİFA’ya başvurmuş. NATO eliyle şımartılan bu adamın ısrarı FİFA patronlarını bile şaşırtmış. Talep şimdilik reddedilse de pazarlıklar sürüyormuş. Pazar akşamı Messi’yi izlemek isteyenlere duyurulur." diye yazdı.