Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’ya karşı Uluslararası Adalet Divanı’na başvuruda bulunduklarını söyledi.
Zelenskiy, yaptığı açıklamada “Rusya'ya karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtık” ifadelerini kullandı.
Haber Merkezi
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Zelenskiy: Rusya'ya karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtık
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya’ya karşı Uluslararası Adalet Divanı’nda dava açtıklarını duyurdu.
Haber Merkezi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’ya karşı Uluslararası Adalet Divanı’na başvuruda bulunduklarını söyledi.
Zelenskiy, yaptığı açıklamada “Rusya'ya karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtık” ifadelerini kullandı.