Zelenskiy: Rusya'ya karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtık

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya’ya karşı Uluslararası Adalet Divanı’nda dava açtıklarını duyurdu.

Haber Merkezi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy,  Rusya’ya karşı Uluslararası  Adalet Divanı’na başvuruda bulunduklarını söyledi.

Zelenskiy, yaptığı açıklamada “Rusya'ya karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtık” ifadelerini kullandı.

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