Zelenskiy: Rusya dünyanın en büyük terör örgütü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Kremençuk kentinde bir alışveriş merkezini hedef almasına ilişkin "Bu terörden başka bir şey değil. Bu hatayla yapılan füze saldırısı değil. Bu, alışveriş merkezine yönelik iyice hesaplanan bir Rus saldırısı" dedi.

Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Zelenskiy, Rusya'nın dünyadaki en büyük terör örgütü durumuna geldiğini iddia ederek, "Dünya, Rus terörünü durdurabilir ve durdurmalıdır" diye konuştu. Kremençuk kentinde bir alışveriş merkezinin Rus güçlerince füzelerle vurulduğunu ve 18 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Zelenskiy, "Bu terörden başka bir şey değil. Yeryüzünde yerlerinin olmaması gereken kafası bozuk teröristler ancak böyle bir hedefi füzelerle vurabilir. Bu hatayla yapılan bir saldırı değil. Bu iyice hesaplanan bir saldırı" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) söz konusu saldırıyı soruşturması yönünde çağrıda bulunan Zelenskiy, Rusya'nın BM Genel Kurulu'nda ve BM Güvenlik Konseyi'nde yer almaması gerektiğini de sözlerine ekledi.