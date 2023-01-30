Zelenskiy: Rus sporcular olimpiyatlara kabul edilmemeli

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus atletlerin 2024 Paris Olimpiyatları’nda yarışmasına izin verilmemesi gerektiğini ileri sürdü. Zelenskiy, Rus atletlere izin vermenin, “terör bir şekilde kabul edilebilir” mesajı şeklinde algılanacağını iddia etti.

Zelenskiy, Moskova’nın olimpiyatlarda yer alarak propaganda yapmasının önünün açılacağını söyledi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rus ve Belaruslu sporcuların olimpiyatlarda, “tarafsız” olarak yer alabileceğini söylemişti. Öte yandan Ukrayna, Rus ve Belaruslu sporcuların yer alması durumunda olimpiyatların boykot edileceğini açıkladı.