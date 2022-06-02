Zelenskiy: Polonya-Ukrayna ilişkileri yeni bir aşamaya ulaştı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ve Polonya arasındaki ilişkilerin nitelik değiştirdiğini ve yeni bir aşamaya ulaştığını söyledi.

Euronews'in haberine göre, Kiev'de düzenlenen Ukrayna ve Polonya hükümetleri arasındaki zirvede birçok başlıkta anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalarda Polonya'nın Ukrayna'ya AB ve NATO üyelikleri yolundaki desteği vurgulanırken, her iki ülkenin de Rus enerjisine bağımlılığa son verme doğrultusunda iş birliğini arttıracağı ifade edildi. Ukrayna ise Polonya'dan ithal edilen ürünlere herhangi bir kısıtlama getirmeyeceğine yönelik taahhütte bulundu.

Zirve sonrası açıklamalarda bulunan Zelenskiy, "Ukrayna ile Polonya arasındaki ilişkilerin yakın komşuluktan yeni bir aşamaya, güçlü ve tarihi ilişkilere geçtiğine inanıyorum" dedi ve Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'ye destekleri için teşekkür etti.