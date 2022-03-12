Zelenskiy: Melitopol Belediye Başkanı'nın kaçırılması demokrasiye karşı işlenen bir suç

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirill Timoşenko, Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedorov'un Rus güçleri tarafından kaçırıldığını iddia etti.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko da “Melitopol'da 10 kişilik bir işgalci grubu, düşmanla işbirliği yapmayı reddeden şehrin belediye başkanı Ivan Fedorov'u kaçırdı" açıklaması yaptı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamadaysa kaçırma olayının "savaş suçu" olduğu söylendi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram kanalında yayınladığı video mesajında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, "Melitopol Belediye Başkanının kaçırılması, Ukrayna'daki kent ve halka sadece değil, demokrasiye karşı işlenen bir suçtur. Demokratik ülkelerdeki halkın yüzde 100'ü bunu öğreneceğinden eminim" dedi.