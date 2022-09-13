Zelenskiy: Kiev'in sunduğu öneriler, güvenlik anlaşmasının temelini oluşturmalı

Kiev'de eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'le bir araya gelen Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, bugün yayınlanan güvenlik garantileriyle ilgili yeni taslağa ilişkin açıklama yaptı.

Taslağı 'ilk önemli adım' olarak niteleyen Zelenskiy, taslaktaki tüm tavsiyelerin güvenlik anlaşmasının temelini oluşturması gerektiğini kaydetti.

Zelenskiy, anlaşmanın dünyanın en güçlü ülkeleri tarafından imzalanması gerektiğini de belirtti.

Zelenskiy'in ofisi, Kiev’in kendi için istediği güvenlik garantilerinin yer aldığı taslağı yayınlamıştı. Taslakta Ukrayna tarafı; AB, ABD, İngiltere, Avustralya ve Türkiye’ye garantör olmasını teklif etmişti.