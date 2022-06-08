Zelenskiy: Hâlâ Putin'le görüşmeye hazırım

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden askeri harekâtı ve müzakere sürecinin seyrini değerlendirdi.

Financial Times gazetesine röportaj veren Zelenksiy, "Müzakereyi isteyip istemediğim konusunda kararım net. Bu savaşa tam manasıyla son vermeyi tartışmaya hazırsak şayet, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile de doğrudan müzakerelere hazırım" diye konuştu.

Öte yandan Zelenskiy, Kiev'in NATO'ya üyeliği de dahil olmak üzere ihtilafın 'sona ermesiyle ilgili olmayan' konular hakkında Moskova ile konuşmak için 'zaman olmadığını' savundu.

Ukrayna lideri, "NATO'da olmadığımız için topraklarımızda yabancı ülkelerin de askeri üsleri yok" iddiasında bulundu.