Zelenskiy: Görüşmeler başarısız olursa bu 3. Dünya Savaşı anlamına gelir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy CNN’de Fareed Zakaria’nın sunduğu GPS programına verdiği mülakatta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme girişimlerinin başarısız olması durumunda, bu savaşın "3. Dünya Savaşı olduğu anlamına geleceğini" savundu.

Zelenskiy Putin'i kastederek "Onunla müzakerelere hazırım. Geçen iki yılda da hazırdım. Ve öyle sanıyorum ki bu müzakereler olmaksızın bu savaşı sona erdiremeyeceğiz" dedi.

Zelenskiy Putin ile görüşme olasılığına ilişkin "Bence müzakere etme olasılığını, Putin ile konuşma olasılığını elde etmek için her formatı, her şansı kullanmalıyız. Ama bu girişimler başarısız olursa bu da bunun Üçüncü Dünya Savaşı olduğu anlamına gelir" diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı ayrıca ülkesinin NATO üyesi olması durumunda bu savaşın başlamamış olacağını savundu.

Zelenskiy "Ülkem ve halkım için güvenlik garantileri istiyorum. Eğer NATO ülkeleri bizi ittifakın içinde görmeye hazırsa bunu derhal yapsınlar. Çünkü insanlar her gün ölüyor" diye konuştu. Zelenskiy ayrıca NATO'ya desteklerinden dolayı minnettar olduğunu söyledi.

Zelenskiy geçen hafta yaptığı açıklamada ülkesinin yakında NATO üyesi olmasını beklemediğini ifade etmişti.