Zelenskiy Davos'ta konuştu: Savaşı biz başlatmadık ama biz bitirmeliyiz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu savaşı biz başlatmadık ama biz bitirmeliyiz. Bu savaşı daha hızlı bitirmemize yardımcı olur." dedi.

Volodimir Zelenskiy, Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) çevrim içi katılarak, bir konuşma yaptı. Zelenskiy, tüm dünyadan devlet başkanlarına Rusya'nın yürüttüğü savaşa karşı koymak için çabuk karar alma ve Kiev'i ağır silahlarla destekleme çağrısında bulundu.

'Biz başlatmadık ama biz bitirmeliyiz'

"Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgal etmesinin ardından Şubat 2022'de tüm ülkeyi işgal etme girişimi karşısında dünyanın tereddütte kaldığını" söyleyen Zelenskiy, "Dünya bugün ve hiçbir zaman tereddüt etmemelidir" dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'ya hava savunma sistemi desteğinin sağlanmasına da değinerek, "Ukrayna'ya hava savunma sistemlerinin tedariği, Rusya'nın bir sonraki hava saldırılarını geride bırakmalı. Ukrayna'da barış ve güvenliğin yeniden tesis edilmesi, Rusya'nın diğer ülkelerdeki güvenlik ve barışa yönelik saldırılarını geride bırakmalı. Bu savaşı biz başlatmadık ama biz bitirmeliyiz. Bu savaşı daha hızlı bitirmemize yardımcı olun" diye konuştu.

Savaşın başından bu yana "hiçbir şeyin değişmediğini" belirten Zelenskiy, hâlâ cephaneye ihtiyaç duyduklarını söyledi. (AA)