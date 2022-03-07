Zelenski, ülkelere Rusya petrolünü boykot çağrısı yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, uluslararası topluma yaptığı çağrıda, Ukrayna’ya savaş uçağı gönderilmesi talebinde bulundu. Zelenski, ülkelerden Rus petrolünü boykot etmelerini istedi.

Zelenski, video mesajında “Eğer Ukrayna işgali devam ediyorsa ve Rusya Ukrayna’ya karşı planlarından vazgeçmediyse, barış için, yeni bir yaptırım paketine ihtiyaç vardır “ dedi.

Zelenski, ülkelerin Rusya petrolü ve diğer ürünleri boykot etmesini istedi. "Onlar akıllarını kaybediyorsa, biz de korkumuzu kaybedeceğiz. Vatanımızı savunacağız" ifadelerini kullanan Ukrayna lideri, "İnsanların yaşadığı yerlere füze atıyorlar. Bu, sadece terördür. Bunun başka bir açıklaması yok. Daha ne kadar insanın ölmesi lazım. Siz bu yardımı Ukrayna'ya değil, kendinize yapacaksınız" dedi.