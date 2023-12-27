Zeki Demirkubuz'la tartışma Nuri Bilge Ceylan'a 3 yıl sonra paylaşım yaptırdı

Ülkenin iki büyük sinema yönetmeni Zeki Demirkubuz ile Nuri Bilge Ceylan arasındaki tartışma Demirkubuz'un açıklamalarıyla bir kez daha gündeme gelirken, Nuri Bilge Ceylan sosyal medya hesabında üç yıl aradan sonra ilk paylaşımını yaptı.

Eski adı Twitter olan X sosyal medya hesabında üç yıl sonra ilk kez paylaşım yapan Ceylan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ne söylerse söylesin cevap vermeyeyim diyordum, ama bu üslup karşısında ne yazık ki bu artık mümkün değil. Kendine şimdiden bir youtube kanalı açarsa iyi eder. Yakında..."

Ceylan'ın Twitter'da daha önce yaptığı son paylaşım 15 Kasım 2020 tarihini taşıyor.